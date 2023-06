Bellaria, sos per l’Isola dei platani "Tanti negozi sfitti, servono rimedi"

"Un centro commerciale naturale come l’Isola dei platani, nel cuore di Bellaria, non si rilancia solo con sagre e eventi. Servono luoghi da vivere tutto l’anno, non solo d’estate. E vedere tanti negozi sfitti in centro, sta a significare che la stagione estiva non basta più per far quadrare i bilanci di commercianti e pubblici esercizi. I turisti non bastano più". A parlare è Gabriele Bucci (lista civica) che lamenta una situazione di desolazione del centro, con tanti negozi chiusi. "A proliferare sono mercerie, rivendite di cibo e bevande a basso costo – dice Bucci – L’amministrazione non incentiva nemmeno l’insediamento di nuovi punti di aggregazione, e sta lavorando per trasferire la biblioteca al Palazzo del turismo. Quello che chiediamo da tempo è un rilancio delle nostre isole pedonali, per tutto l’anno".

I cartelli ‘vendesi’ e ’affittasi’ in giro per l’Isola dei platani, prosegue Bucci, creano ancor più desolazione: "Basterebbe mascherare le vetrine vuote, con vetrofania, per temperarne la tristezza". Per la lista civica i problemi restano, e non ci sono soluzioni ancora a breve. "Noi in consiglio comunale continuiamo a tenere alta l’attenzione sui nostri centri commerciali – conclude Bucci – perché la nostra città in passato ha avuto un importante ruolo anche economico, con negozi anche di un certo livello. È necessario allora recuperare l’eleganza, lo stile, il buon gusto delle nostre isole pedonali che, nei nostri anni d’oro (quelli dei 3,5 milioni di presenze di turisti all’anno) ci hanno consentito di affermarci e distinguerci come località turistica da vivere, ammirare e godere, non solo in Riviera ma in tutta Europa".

r.c.