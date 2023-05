Bellaria torna a far Rumore "Aspettiamo 15mila turisti"

Jam session e concerti sul piazzale del centro congressi e in varie zone del territorio comunale per una settimana, con migliaia di artisti che si alterneranno sui diversi palcoscenici. Lo annuncia il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi, che organizza la seconda edizione del contest nazionale ’Rumore Bim Festival’, ideato a Bellaria Igea Marina nel nome di Raffaella Carrà. Sarà un’edizione riveduta, potenziata e corretta quella che andrà in scena dal 25 settembre al primo ottobre. Un mese tondo di anticipo rispetto allo scorso anno. "Una scelta mirata e voluta – aggiunge Borghesi – che punta sia a valorizzare e promuovere i protagonisti della scena artistica italiana del prossimo futuro, sia ad allungare la stagione per la nostra città turistica. Per questo sarà abbinato ai tantissimi eventi musicali e di spettacolo anche l’evento track food, il supercamion del cibo che sarà disponibile in città".

La prima edizione di ’Rumore’ ha visto la partecipazione di 2.500 giovani artisti nelle varie tappe effettuate sull’intero territorio nazionale (un centinaio in altrettante città della penisola), mentre sono stati settecento i finalisti che si sono contesi il titolo a Bellaria Igea Marina. "Quest’anno le adesioni sono già in numero di molto superiore – continua Borghesi –, e prevediamo di sfondare tranquillamente quote tremila quanto a partecipanti, per sfiorare il migliaio nelle fasi finali. Considerando anche familiari e accompagnatori che verranno nella nostra città al seguito degli artisti, puntiamo a mettere a segno tra le 10mila e le 15mila presenze turistiche in un periodo che in condizioni normali vede la stagione ormai praticamente terminata". Non solo cantanti a contendersi il titolo, ma anche ballerini, attori, performer. La prima edizione è stata vinta da Kevin Batzella, cantante in gara tra le nuove proposte. "Quest’anno – conclude il presidente di Verdeblu – punteremo molto anche alla formazione, realizando diverse masterclass di canto e danza". La seconda edizione del ’Rumore Bim Festival’ è stata presentata il 9 febbraio durante il Festival di Sanremo.

m.gra.