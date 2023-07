bellaria Trenta ragazzi disabili diventano marinai Escursione con le barche del circolo nautico

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento ‘Veleggiando verso Luce sul mare’, giunto alla sua undicesima edizione. L’evento, nato dalla collaborazione fra la cooperativa sociale Luce sul Mare, il Circolo nautico, il Circolo dei diportisti e la Croce blu cittadina, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, vede coinvolti 30 ragazzi diversamente abili ospiti della struttura, accompagnati dal personale specializzato. I novelli marinai saliranno a bordo delle imbarcazioni fornite dal circolo nautico bellariese, per affrontare una escursione in mare aperto che ha come meta finale proprio le acque antistanti la sede sociale di Luce sul Mare a Igea. Una "integrazione reale" tra gli ospiti di Luce sul Mare ed il mondo della nautica del territorio, che fa emergere importanti valori sociali. In tutti questi anni sono stati trattati anche diversi argomenti inerenti al mare, la sua conoscenza, quali la rosa dei venti, le maree, le costellazioni; quest’anno, inoltre, vi sarà anche uno spazio di animazione musicale che coinvolgerà i ragazzi di Luce sul Mare prima e durante il pranzo. Il ritrovo è previsto oggi per le 9.30 presso il porto canale della città, con successivo imbarco alle ore 10.

Aldo Di Tommaso