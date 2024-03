Bellaria, via alle nuove asfaltature. Pronti interventi per 450mila euro

È cominciato in settimana un importante e corposo quadro di interventi di asfaltatura che interessa diverse strade del territorio comunale: opere per oltre 450.000 euro, che danno continuità a quelle analoghe condotte tra fine 2023 e inizio di quest’anno. Gli interventi riguardano anzitutto due arterie a grande percorrenza, assi fondamentali per gli accessi alla zona turistica di Igea Marina e di Bellaria che da soli muovono interventi per oltre 300.000 euro. Si tratta, rispettivamente, della via Pertini, dove sono state appena concluse opere di nuova asfaltatura per 151.000 euro, e di via Revanna, in particolare nel tratto dal ponte di via Uso alla rotatoria di via Roma, dove i lavori – per circa 156.000 euro - sono in atto e porteranno alla messa in sicurezza anche dell’attraversamento pedonale della zona.

Nel quadro di interventi rientra anche un insieme di altre strade, secondo un calendario di lavori suscettibile di integrazioni di qui alle prossime settimane. Già in calendario ad esempio l’eliminazione delle insidie sul manto stradale delle vie Fermi, Vespucci e Asiago, mentre tornando alle asfaltature, esse proseguiranno in via Belvedere, via Rossini, via Lombardia, nonché la porzione di via Panzini che va da via Giorgetti a via Sebenico. A queste si aggiunge il comprensorio di via Bronte, via Quarto e via Caprera recentemente interessato da razionalizzazione delle aree verdi. Oltre ovviamente all’atteso intervento in via Baldini: dove prosegue la profonda opera di messa in sicurezza della strada di cui è parte integrante una riqualificazione dei marciapiedi e delle aiuole, che saranno ridisegnate con piantumazione di nuove essenze. Tra gli interventi in programma per la primavera, la nuova asfaltatura di un altro snodo importante per il centro città come via Metauro, per tutto il tratto che va da p.le Gramsci (Stazione di Bellaria) al passaggio a livello di via pascoli.