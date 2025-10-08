Bellaria vola in Canada per il verde, modello italiano di sostenibilità

"Le sensazioni sono positive, i giudici hanno avuto un riscontro favorevole e ci auguriamo di portare a casa spunti e buone pratiche utili per la città". L’assessora all’ambiente Adele Ceccarelli (foto) racconta così l’attesa per la partenza: da giovedì a sabato della prossima settimana, Bellaria Igea Marina volerà a Stratford, in Canada, dove rappresenterà ufficialmente l’Italia al concorso mondiale Communities in Bloom, manifestazione che premia le città più virtuose nella cura del verde urbano, nella sostenibilità ambientale e nella partecipazione dei cittadini. La delegazione bellariese presenterà un video e uno spazio espositivo dedicato, prima della ‘serata degli Oscar’ che chiuderà l’evento. "Mi aspetto un interscambio di esperienze, sistemi innovativi per il verde pubblico e momenti di confronto sui temi della sostenibilità e del cambiamento climatico", spiega Ceccarelli. I giudici hanno già espresso apprezzamento per il coinvolgimento delle associazioni come la Borgata Vecchia, per la cura del centro cittadino e del verde diffuso. "Sarà un’occasione di visibilità notevole per noi – sottolinea Ceccarelli– capace di restituire alla comunità un ritorno importante". Con lo stesso spirito che l’ha portata a ottenere il marchio Comune Fiorito, Bellaria parte con fiducia e con la speranza di aggiungere nuovi premi al suo percorso. "La nostra priorità ora è il lungomare, un’area fragile che richiede attenzione costante", conclude l’assessora. A Stratford, Bellaria Igea Marina porterà l’esempio di una città che ha fatto del verde e della cura condivisa un simbolo del miglior Made in Italy ambientale.

a.d.t.