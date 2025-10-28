Bellaria vuole fare Rumore in tv: "Il festival diventerà un format"

Dal Palacongressi di Bellaria alla tivù nel nome di ’Raffa’. Il Rumore Bim festival, nato nel 2022 per ricordare Raffaella Carrà, è pronto a diventare un format televisivo. Ad annunciarlo è Nazzareno Nazziconi, ideatore e direttore artistico della manifestazione: "Il progetto è pronto. Stiamo lavorando per portare Rumore in tv, mantenendo la nostra identità. Al centro del progetto resteranno i giovani e la loro formazione". Un traguardo importante per un festival che, in pochi anni, ha trasformato Bellaria in un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Rumore è una rassegna itinerante con tappe in tutta Italia e – anche all’estero – che ogni autunno torna ‘a casa’ a Bellaria con la finale al Palacongressi. Sul palco si alternano cantanti e ballerini, attori e musicisti, affiancati da maestri come Enzo Paolo Turchi, Samuel Peron, Maurizio Dei Lazzaretti e Tiziana Foschi. Quest’anno, grazie alla collaborazione con la fondazione Verdeblu e al sostegno dell’amministrazione, il festival è stato promosso su Rai e Mediaset, con spot, collegamenti e produzioni che hanno portato Rumore sul piccolo schermo. Ma la vera forza della manifestazione sta nel metodo. "Ogni tappa è un laboratorio di crescita – sottolinea ancora Nazziconi – dove i ragazzi non solo si esibiscono ma imparano a lavorare in gruppo, gestire l’emozione del palco, scoprire la propria identità artistica e umana". Negli anni, da quel palco, sono passati tanti giovani di talento. Tra loro Mimì Caruso, scoperta e premiata proprio a Bellaria come ’miglior personalità vocale’ quando aveva 15 anni. Da lì la sua ascesa: la vittoria a X Factor 2024 e ora la sfida delle selezioni di Sanremo giovani, dove proverà a conquistare l’Ariston. "Non è un business — conclude Nazziconi — ma un percorso umano e artistico. Il nostro lavoro è dare ai ragazzi la possibilità di crescere ed esprimersi. Il festival è nato a Bellaria e qui continuerà a fare Rumore".

Aldo Di Tommaso