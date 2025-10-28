Malamovida, il ritorno

28 ott 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
Bellaria vuole fare Rumore in tv: "Il festival diventerà un format"

Il direttore della manifestazione: "Il progetto è già pronto, ma l’evento manterrà la sua identità"

Nazziconi,. direttore del festival

Nazziconi,. direttore del festival

Dal Palacongressi di Bellaria alla tivù nel nome di ’Raffa’. Il Rumore Bim festival, nato nel 2022 per ricordare Raffaella Carrà, è pronto a diventare un format televisivo. Ad annunciarlo è Nazzareno Nazziconi, ideatore e direttore artistico della manifestazione: "Il progetto è pronto. Stiamo lavorando per portare Rumore in tv, mantenendo la nostra identità. Al centro del progetto resteranno i giovani e la loro formazione". Un traguardo importante per un festival che, in pochi anni, ha trasformato Bellaria in un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Rumore è una rassegna itinerante con tappe in tutta Italia e – anche all’estero – che ogni autunno torna ‘a casa’ a Bellaria con la finale al Palacongressi. Sul palco si alternano cantanti e ballerini, attori e musicisti, affiancati da maestri come Enzo Paolo Turchi, Samuel Peron, Maurizio Dei Lazzaretti e Tiziana Foschi. Quest’anno, grazie alla collaborazione con la fondazione Verdeblu e al sostegno dell’amministrazione, il festival è stato promosso su Rai e Mediaset, con spot, collegamenti e produzioni che hanno portato Rumore sul piccolo schermo. Ma la vera forza della manifestazione sta nel metodo. "Ogni tappa è un laboratorio di crescita – sottolinea ancora Nazziconi – dove i ragazzi non solo si esibiscono ma imparano a lavorare in gruppo, gestire l’emozione del palco, scoprire la propria identità artistica e umana". Negli anni, da quel palco, sono passati tanti giovani di talento. Tra loro Mimì Caruso, scoperta e premiata proprio a Bellaria come ’miglior personalità vocale’ quando aveva 15 anni. Da lì la sua ascesa: la vittoria a X Factor 2024 e ora la sfida delle selezioni di Sanremo giovani, dove proverà a conquistare l’Ariston. "Non è un business — conclude Nazziconi — ma un percorso umano e artistico. Il nostro lavoro è dare ai ragazzi la possibilità di crescere ed esprimersi. Il festival è nato a Bellaria e qui continuerà a fare Rumore".

Aldo Di Tommaso

