Bellaria vuole tornare a fare Rumore. In mille nel nome della Carrà

Ai blocchi di partenza la seconda edizione di Rumore Bim Festival, a Bellaria Igea Marina da domani al 1° ottobre. Quasi mille artisti – cantanti, ballerini, presentori e aspiranti show man – si contenderanno il ’titolo’ sui palchi allestiti nel piazzale antistante il palacongressi cittadino. Dove per l’intero periodo del festival ci saranno "food truck tutte le ore del giorno" e dove "gli artisti partecipanti al contest potranno esibirsi in jam session tutte le sere a partire dalle 20", segnalano gli organizzatori. Dallo scorso febbraio, quando è stato presentato a Sanremo durante il Festival, Rumore – omaggio a Raffaella Carrà da parte della città che l’ha vista bambina – ha girato tutta l’Italia con più di 100 tappe con la partecipazione di ben 5.743 artisti, fino alla scrematura dei quasi mille finalisti.

Rumore Bim Festival è stato ideato da Roberto Vecchi, autore e regista televisivo che ne è il direttore artistico insieme al patron Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni che ne è l’organizzatore e il produttore in collaborazione con Fondazione Verdeblu, per la direzione generale di Maurizio Martellini.

Dopo le prefinali di oggi via da domani alle sfide conclusive. Domenica saranno decretati i vincitori per ogni categoria oltre al vincitore assoluto della seconda edizione del contest. In giuria saranno presenti note firme del mondo del giornalismo e della radiofonia italiana come Grazia Garlando, giornalista per Intimità, storico magazine settimanale femminile, Loredana Del Ninno, giornalista del QN (Quotidiano Nazionale), Angela Gugliara di Radio Zeta del gruppo Rtl, Rossella Iannone, pierre ufficio stampa nazionale di Fondazione Verdeblu. Coach ed ospiti della finale di Rumore Bim Festival saranno Massimo Bonelli, Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Isabella Biffi, Carlo Bernini, Pierpaolo Guerrini, Sergio Cerruti, Tania Lighea, Giuseppe Anastasi, Niccoló Agliardi, Alessia Barni, Giancarlo Tarabella, Tiziano Ianni, Tina Nepi, Antonio Tortolano e molti altri. Inoltre, durante la finalissima Andrea Bocelli farà pervenire un saluto a tutti i ragazzi attraverso un video loro dedicato. Madrina della serata Bedy Moratti. Per i vincitori sono previsti significativi premi. Per la categoria danza, ad esempio, previsti una borsa di studio di una settimana a New York alla Fini Dance School e stage formativi.