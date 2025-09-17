Bellariva, tentata rapina col coltello. Due ragazzi disarmano l’aggressore

Attimi di grande tensione nella tarda mattinata di ieri a Bellariva, lungo via Armellini, dove un uomo armato di coltello ha tentato di rapinare un passante. L’episodio, avvenuto poco dopo mezzogiorno in una zona solitamente tranquilla e frequentata da residenti e turisti, ha creato momenti di forte preoccupazione tra i presenti, molti dei quali si trovavano lì per una passeggiata o per recarsi nei vicini esercizi commerciali.

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di definizione, l’uomo – un individuo dall’atteggiamento visibilmente agitato – si sarebbe avvicinato al passante estraendo un coltello e intimandogli di consegnare denaro o effetti personali. La scena, per quanto rapida, non è però passata inosservata. Due ragazzi che si trovavano nelle vicinanze, probabilmente diretti verso il mare, si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno deciso di intervenire senza esitazione.

Nonostante il rischio, hanno affrontato l’aggressore, riuscendo con prontezza a bloccarlo e a disarmarlo dopo alcuni istanti concitati. Secondo alcune testimonianze, uno dei due avrebbe cercato di distrarre l’uomo mentre l’altro gli strappava l’arma di mano, approfittando di un attimo di esitazione. L’intervento dei giovani ha impedito che la situazione degenerasse, evitando possibili feriti o conseguenze più gravi. Nel frattempo, altri presenti hanno allertato i soccorsi.

In pochi minuti sono sopraggiunte due auto della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. Gli agenti hanno preso in consegna l’uomo, che è stato caricato a bordo di una volante e accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. I sanitari hanno prestato assistenza sia al passante minacciato sia ai due ragazzi intervenuti, verificando che nessuno avesse riportato ferite serie: solo qualche escoriazione e un grande spavento.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli investigatori, che dovranno ricostruire nel dettaglio le intenzioni dell’uomo e verificare eventuali responsabilità penali a suo carico. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un’azione premeditata o di un gesto improvviso, forse legato a uno stato di alterazione dovuto a sostanze o a una condizione personale difficile. Le indagini chiariranno anche la posizione delle persone coinvolte e potrebbero portare all’apertura di un procedimento per tentata rapina aggravata.