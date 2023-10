Bell’Arte: al Kas8 un laboratorio per imparare a dipingere

’Bell’arte’ e la pittura. Un laboratorio dedicato a quest’arte si terrà a partire dalla seconda metà di ottobre. Obiettivo degli organizzatori "valorizzare e divulgare l’arte nel territorio". L’associazione culturale Bell’arte organizza anche quest’anno un laboratorio di pittura diretto dal maestro Secondo Vannini. "Si tratta di un percorso dove l’adulto acquisisce tecniche per migliorare le proprie attitudini e scoprire doti nascoste. Vuole essere un corso che serva a distrarsi dal quotidiano, rilassarsi, immergendosi nella pittura, per poi osservare il mondo con occhi diversi". Le 20 lezioni inizieranno il 19 ottobre alle 20,30.Si terranno tutti i giovedì fino a marzo, escluso festivi, al centro giovani il Kas8 in via Ravenna n75. Per info telefonare al numero: 333.7293531.