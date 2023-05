Bell’Arte: quadri e foto in vendita benefica per gli alluvionati

Una mostra per gli alluvionati. E’ andata in scena domenica nell’Isola dei Platani, a cura di Bell’Arte, che ha ospitato ’Gli amici di Gigi’, cui andrà un contributo, da quantificare. Si intitola ArtePerBene la raccolta pro alluvionati "con vendita di opere generosamente offerte dai soci, alcuni pittori e scultori in estemporanea". E’ stata allestita un’esposizione a cielo aperto di opere pittoriche e fotografiche dei soci di Bell’Arte, con sottofondo musicale di Paolo Marini, suonatore di HandPan.