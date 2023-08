Bellezze al bagno con il cantante Betobahia In palio il titolo ’Miss Grand International’

Quante belle ragazze in sfida per il titolo. Le 25 concorrenti che partecipano a ’ Miss Grand International’ saranno ospiti, mercoledì e giovedì, al Color Perla Village di Igea Marina - fa parte della catena Color Holiday - per due giornate di shooting fotografici, video e sfilate fra spiaggia e piscina. Per l’occasione sarà registrato anche il video del nuovo brano Viva la Romagna. È la nuova canzone firmata dal bagnino e cantautore Alberto Pazzaglia, nome d’arte Betobahia, diventato il re dei tormentoni estivi in Romagna e autore di brani quali Ciapa la galeina e Patacca vigliacca.