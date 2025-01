Belluzzi: "Le priorità per il futuro?. Parcheggi e piazza Repubblica"

Alessandro Belluzzi saluta Cattolica e si proietta fin da subito nel suo nuovo incarico in Regione, essendosi ritrovato già ieri a fianco dell’assessore regionale al Turismo Roberta Frisoni al Sigep di Rimini. Belluzzi, colonna storica del Pd locale, fa un bilancio degli ultimi 20 anni di politica cattolichina e lancia messaggi chiari sia ai propri sostenitori che agli avversari guardando anche al futuro della Regina: parcheggi per il centro e ristrutturazione di piazza Repubblica gli obiettivi primari. "Vado in Regione, ma Cattolica sarà sempre nei miei pensieri. Porto con me una preziosa dote politica, amministrativa, sociale e umana frutto di anni di lavoro in prima linea al servizio della mia città. Sono stati anni bellissimi e non sempre facili. Ma il momento più entusiasmante, quello da cui è cominciato tutto, è stata la vittoria delle elezioni. In pochissimi inizialmente ritenevano possibile la nostra vittoria e invece ce l’abbiamo fatta. Quando è cominciata questa avventura ero segretario comunale del Pd. E abbiamo ottenuto la vittoria e soprattutto la fiducia dei cattolichini grazie alla stupenda coalizione che abbiamo messo insieme e alla sindaca Foronchi".

Per quanto riguarda i progetti legati alle sue deleghe Alessandro Belluzzi ribadisce: "Fino ad ora ho realizzato tutto quello che abbiamo messo nel programma, come appunto la riqualificazione del porto, il nuovo regolamento sui dehors, i tanti nuovi e grandi eventi sportivi, enogastronomici, costruendo un pacchetto di iniziative che possono diventare patrimonio della comunità. E tutto quello che è stato fatto, è stato realizzato grazie a un profondo lavoro di concertazione con la nostra maggioranza, con le associazioni di categoria, con gli uffici comunali e con la città". Anche se non sono mancati i momenti difficili: "Chi si mette in prima linea è soggetto a critiche ed attacchi. Ben vengano i momenti di confronto, anche duro. Quelli li ho messi in conto, come ogni politico. Ma parlo di critica politica. E invece ho ricevuto anche attacchi personali, pesanti, e questi non li ho potuti accettare". Poi uno sguardo sul futuro della città: "Non lascio niente di incompleto nei miei assessorati, la sindaca e la sua squadra, con Elisabetta Bartolucci al mio posto, proseguiranno il cammino. Tra gli obiettivi in campo, su cui abbiamo già cominciato a lavorare, ci sono i parcheggi nel centro commerciale naturale. Fino ad ora abbiamo aumentato il numero degli stalli senza investimenti strutturali. Ora si apre la fase del confronto con cittadini e associazioni per affrontare il tema in modo più profondo. Poi c’è anche piazza della Repubblica sul tavolo. L’obiettivo è quello di allungare la passeggiata da piazza Primo Maggio a piazza della Repubblica, valorizzando così il centro commerciale naturale della città".

Luca Pizzagalli