Belluzzi nella bufera, la maggioranza lo blinda

La maggioranza di governo a Cattolica (Pd, Idee in Comune, Cattolica Futura e Gruppo Misto Filippo Casanti) esprime piena solidarietà e sostegno politico al vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi, dopo la richiesta di dimissioni dall’assessorato al Turismo da parte di tutte le minoranze, lunedì sera in consiglio comunale, in seguito ad alcuni bilanci della stagione estiva appena conclusa.

"Questi attacchi, culminati con la mozione di sfiducia presentata dalle minoranze, rappresentano puramente un tentativo di destabilizzazione politica senza alcun fondamento e sono assolutamente strumentali – scrivono i consiglieri di maggioranza – entrando nel merito, la stagione turistica 2024 si è aperta con un maggio da record per la città di Cattolica, grazie soprattutto al successo del Maggio Sportivo, che ha fatto registrare un +64% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, questo è stato frutto di una programmazione concertata con gli operatori economici. Riteniamo inappropriato fare paragoni con il 2019, in quanto il contesto globale è radicalmente cambiato. Pandemia, guerre e inflazione hanno inciso profondamente sul potere d’acquisto delle famiglie. Per questo motivo, il 2023 rappresenta un metro di paragone più realistico. I dati confermano una ripresa: nel mese di agosto abbiamo registrato un incremento dell’1,4% negli arrivi, mentre nei primi otto mesi del 2024 l’aumento è stato dell’1,8%".

Ed ancora: "Un altro segnale di rilancio per Cattolica è l’aumento delle presenze straniere, frutto anche della partecipazione del Comune alle principali fiere turistiche europee, anche questo realizzato in piena sinergia con gli operatori economici, come quelle di Monaco, Bruxelles e Budapest – prosegue la maggioranza di centro-sinistra – è importante evidenziare come sia avvenuto un incremento del 6,8% delle presenze straniere nel mese di agosto rispetto al 2023, e addirittura del 13,9% rispetto al 2019. Nei primi otto mesi del 2024, il dato si attesta su un +11,5% rispetto all’anno scorso e un +9% sul 2019". Infine uno sguardo al futuro: "Stiamo lavorando per avere una città sempre più bella e di qualità con un importante piano di lavori pubblici e di manutenzione, dopo anni di immobilismo. Tra gli interventi principali ricordiamo la nuova passeggiata di Ponente, la riqualificazione della darsena peschereccia, dal prossimo anno inizierà a delinearsi meglio l’intervento ai giardini de Amicis e molte altre opere necessarie per rispondere alle emergenze infrastrutturali".

Luca Pizzagalli