"Bene i controlli sugli affitti brevi. Ma ora servono regole chiare"

"Bene i controlli, che devono continuare. Ma servono anche politiche per governare il mercato degli affitti". Claudio Montanari plaude all’operazione del comando di Polizia locale che ha portato a individuare cinque alloggi irregolari affittati ai turisti. Cinque sui venti passati al setaccio dalla municipale. La media è alta, sottolineano da Federalberghi, e il rischio è che ci si trovi davanti alla punta di un iceberg.

Stando ai dati presentati sul sito del ministero del turismo, gli alloggi affittati turisti per i quali è stato chiesto il Cin, il Codice identificativo nazionale, sono 539 a Riccione, ai quali aggiungerne altri 57 dove oltre all’appartamento viene data anche la prima colazione. Ad oggi il fenomeno degli alloggi brevi si aggira sulle 600 strutture censite, ma il timore, più volte espresso da Federalberghi, è che i numeri reali siano maggiori. "Controllare queste strutture è importante – riprende Montanari – anche per la sicurezza in città. Chiaramente in strutture censite anche gli occupanti sono schedati, come accade negli hotel. Dunque è evidente l’importanza di avere tracciabilità e trasparenza sulle persone che giungono in città". Sul numero di strutture censite, il presidente ritiene che "il processo di regolarizzazione sia ancora in atto". Tradotto, il mercato reale è più ampio, "ritengo vi siano ancora dei margini rispetto al fenomeno nel suo complesso".

Tuttavia Federalberghi non intende fare la battaglia agli alloggi dati per affitti brevi. "Stiamo parlando di una tipologia di offerta turistica che viene richiesta, dunque va considerata come tale in un sistema più ampio. Chiaramente servono regole chiare" per far convivere l’attuale sistema focalizzato sulla ricettività alberghiera con quello degli affitti brevi.

Ma fino a che punto può crescere il fenomeno degli alloggi per turisti? "In questo caso tocchiamo un tema sociale. Penso sia evidente a tutti che come città non ci possiamo permettere la desertificazione della zona mare con alloggi destinati solo a turisti, mentre i residenti sono costretti a cercarsi casa in affitto fuori Riccione". Altrove, in altre località turistiche, c’è chi ha chiesto un limite al numero di alloggi dati a turisti. "Non penso che possa essere questa la soluzione, ma penso che l’amministrazione comunale debba prendere in considerazione l’opportunità di avviare politiche per la casa che considerino incentivi fiscali per i proprietari, così da riequilibrare il mercato e consentire ai cittadini di vivere a Riccione".

Andrea Oliva