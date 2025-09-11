"Bene il nuovo lungomare di Igea. Ma il cantiere causerà forti disagi"

Un chilometro di viale Pinzon pronto a trasformarsi in una promenade verde, con giardini, ciclabile e nuovi spazi pubblici: è il nuovo lungomare di Igea Marina, i cui cantieri partiranno a ottobre per concludersi a maggio 2026. Per le associazioni di categoria "un’opera è attesa e necessaria, ma che richiede attenzione perché non resti solo una bella cartolina".

"È un intervento che le categorie hanno sostenuto – osserva Tiziano Muccioli di Confcommercio – ma non dev’essere soltanto bello. L’esperienza delle frazioni di Rimini nord (da Torre Pedrera e Rivabella) insegna che un lungomare può essere esteticamente perfetto ma al tempo stesso poco funzionale. E viale Pinzon deve restare vivo anche d’inverno, con la viabilità garantita in inverno: un intero quartiere non può spegnersi fuori dalla stagione". Da Confesercenti osserva Massimo Berlini: "Ben venga la riqualificazione dell’area, ma alcuni operatori con attività annuali temono un cantiere invalicabile per la clientela e i fornitori. Per questo chiediamo al Comune, per quanto è possibile, di agevolare e semplificare la raggiungibilità verso le attività di servizio: farmacia, edicola, i negozi, che non possono certo permettersi di perdere la loro clientela".

Sulla necessità di riqualifcare il lungomare di Igea tutti d’accordo. "Un’opportunità, un cambio di marcia che noi aspettavamo da tempo", dice Emanuele Campana dell’Associazione albergatori. Che però avverte: "Non basta l’estetica: servono servizi dedicati come parcheggi, navette, accessi ben gestiti in occasione di fiere e congressi". "È come costruire una casa: contano anche sottoservizi e allacci – prosegue Campana – Ci saranno criticità, ne siamo consapevoli. Ma se si procede con velocità e coordinamento il bene dell’opera sarà il bene dell’intera città, per residenti e turisti". Fiducioso Paolo Rinaldini, il presidente della cooperativa bagnini, che legge nel cronoprogramma una garanzia: "Prima si lavorerà sulla parte a monte, sulla carreggiata e sui marciapiedi, poi in primavera sul giardino e sulla ciclabile. Finita la prima fase la strada riaprirà, e gli accessi al mare saranno sempre garantiti. Una vera ciclabile e nuovi servizi aumenteranno il valore del nostro lungomare: Igea non ne ha mai avuta una, ora potrà allinearsi a realtà come Rimini. Qualche disagio ci sarà, ma la stagione parte a maggio e avremo il tempo di gestirlo".

Il lungomare di Igea Marina costerà 3 milioni di euro, finanziati da Comune e Regione. Sarà realizzato dall’associazione temporanea di imprese formata dalle imprese Mattei e Cbr con il coordinamento degli architetti dello studio La Prima Stanza. Il cantiere, al via a ottobre, durerà fino a maggio 2026: prima carreggiata e marciapiede, poi giardino e ciclabile, così da riaprire gradualmente la strada. Il nuovo viale, largo 15 metri, ospiterà una ciclopedonale di 2,6 metri, marciapiedi accessibili e giardini della pioggia per drenare e riutilizzare l’acqua. Saranno piantati oltre 250 nuovi alberi tra tamerici e melie, con pavimentazioni drenanti, illuminazione a basso consumo e sonde ambientali. Gli arredi urbani, dalle mappe tattili fino ai portabici, comprenderanno anche le panche ’Sand’ in cemento bianco, dal design sinuoso, e inserti tattili a terra per ipovedenti, così da garantire un lungomare inclusivo, sostenibile e attrattivo.

Aldo Di Tommaso