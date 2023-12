"Bene la stagione, non la Notte rosa"

Bene l’allungamento della stagione turistica, il verde e i parchi attrezzati di Misano. La località è attrattiva e ai commercianti di Confesercenti la cosa piace. Tuttavia ci sono ampie zone grigie emerse nel sondaggio dell’associazione. Eccoli di seguito: la Notte Rosa che andrebbe ripensata, la promozione turistica non adeguata, il calo di turisti stranieri, la diminuzione di capacità di spesa dei clienti, i costi di gestione. Il sondaggio ha voluto superare la logica dell’andamento della stagione misurato con le presenze turistiche. "Dalla nostra indagine – spiega il presidente Antonio Gaia – emerge il quadro di una stagione estiva complessivamente positiva, ma con alcune ombre. Secondo gli operatori Misano è una città in salute con una forte economia turistica, ma che deve affrontare alcune sfide importanti. Deve riuscire ad intercettare una clientela con una maggiore possibilità di spesa come quella internazionale e rivitalizzare un tessuto commerciale in forte sofferenza". Per il 35% degli intervistati la stagione appena trascorsa è stata positiva, per il 45% è stata in linea con il 2022, mentre un 20% la reputa negativamente. Piacciono i grandi eventi, dalla MotoGp, all’Italian bike festival. Non piace la Notte rosa che andrebbe riformulata e spostata in altro periodo.