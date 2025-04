"Bene l’anticipo, vediamo se va..."

"Negli ultimi anni la Notte rosa non ha portato molto dal punto delle presenze turistiche, anzi era diventato negli ultimi anni un evento scarico – osserva Corrado Della Vista, albergatore e presidente provinciale di Conflavoro – Diciamo che i costi alti dell’evento non offrivano riscontri al ’botteghino’, anche se aveva una visibile mediatica. Veniva magari apprezzato da chi era già presente sul territorio, ma non sembrava in grado di portare turisti sulla riviera. Il cambio della data è una strategia apprezzabile: siamo a inizio stagione, un fine settimana con disponibilità ampia negli hotel. Vedremo i risultati concreti, per valutare se confermare la data o ragionare sul mantenimento o meno dell’evento".