"Bene le multe ai taxisti abusivi, ma servono le corsie preferenziali"

Arriva il plauso di Cna dopo l’operazione delle forze dell’ordine che ha portato ad individuare e multare di 2mila euro un tassista abusivo intento a trasportare 9 persone su un minivan senza licenza o permessi. "Una presenza, quella dei taxi abusivi, purtroppo ormai consolidata - si legge in una nota -, soprattutto durante le ore notturne con richieste di corse verso le discoteche ma non solo. Una concorrenza sleale e senza il rispetto dei canoni di sicurezza per i clienti invece garantiti dalle attività regolari di taxi e Ncc che rispettano le regole. In questo senso le 14 nuove licenze previste dal Comune di Rimini possono dare un aiuto, ma potrebbero non essere sufficienti nei periodi di maggior afflusso turistico e in concomitanza delle fiere per problemi strutturali: se le strade sono bloccate rimangono congestionate anche con 14 taxi in più in circolazione. Per questo motivo serve ragionare in maniera più ampia rispetto ad una viabilità in grado di garantire corsie preferenziali per agevolare il trasporto in taxi di cittadini e turisti e velocizzare il servizio".