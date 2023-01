Bene novembre: +12,7% di presenze

Novembre positivo per il turismo. I numeri non sono certo paragonabili ad altri periodi dell’anno, ma anche il mese di novembre ha fatto registrare un aumento delle percentuali di arrivi (+29,3%) e presenze (+12,7%) nel comparto ricettivo. "Riccione cresce ancora rispetto al 2021. Non siamo a livelli del 2019, ma considerando che solitamente il mese in questione è sempre quello più difficile i dati non sono negativi".

Vede rosa la sindaca e assessora al Turismo, Daniela Angelini. Rispetto al 2019, anno pre Covid, la flessione è comunque sensibile. Si registra un -20,3% sugli arrivi e un -17,5% sui pernottamenti, anche se i segni meno sono i più ‘leggeri’ in riviera. "La strada intrapresa è quella giusta con eventi che tengono viva la città anche in novembre, soprattutto quelli sportivi".