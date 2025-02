Benedetta Masi è la nuova presidentessa

Il consiglio direttivo di Assovernici ha eletto la sammarinese Benedetta Masi come nuovo presidente per il triennio 2025-2027. Succede a Giovanni Marsili. Masi, già vice presidente dell’Associazione, è architetto con specializzazioni in Bioarchitettura e Comunicazione e riveste dal 2018 il ruolo di Ceo di Colorificio Sammarinese.

"Nel mio mandato mi focalizzerò su tre priorità – le parole della neo presidente – Intendo, in primo luogo, rafforzare le relazioni con tutta la filiera, promuovendo un dialogo costruttivo e sinergico tra i diversi attori, produttori, associazioni ed enti di riferimento. Lavorerò per potenziare la comunicazione in Associazione, valorizzare la percezione dei nostri marchi nel settore dei prodotti vernicianti e incrementare le opportunità di networking tra le imprese associate. Desidero infine consolidare la rendicontazione di sostenibilità per una cultura aziendale responsabile. I nostri strumenti saranno utili alle piccole aziende come guida e ai grandi gruppi come benchmark".