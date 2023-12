Benedetta tredicesima . Solo il 9% va in regali

Beata tredicesima, ma una volta finito di pagare le varie spese, nelle tasche delle famiglie e dei pensionati rimarrà ben poco per regali e vacanze. Stando allo studio di Federconsumatori, ne rimarrà appena il 9,6%, un decimo. "Circa il 90% del monte tredicesime sarà eroso da rate, mutui, bollette e aumento dei prezzi". I numeri che fornisce l’associazione dei consumatori mostrano come il tredicesimo stipendio dell’anno venga sempre più utilizzato da single, genitori e pensionati per fare fronte alle tante scadenze che si hanno a fine anno. Per i negozianti e le tante attività commerciali possono apparire una boccata di ossigeno che porta i clienti ad acquistare. Ma in realtà i denari a disposizione per il classico regalo natalizio scarseggiano. "Gran parte degli importi delle tredicesime - spiega Federconsumatori - sarà destinato a prestiti, mutui e rate, la cui incidenza è pari al 29,2%. Questa voce, da sempre in testa alla classifica delle componenti che intaccano la gratifica natalizia, con il ripetuto rialzo dei tassi da parte della BCE, ha comportato una impennata delle rate, specialmente per chi aveva contratto mutui a tasso variabile. In molti casi le rate sono più che raddoppiate, mettendo in seria difficoltà le famiglie". Poi viene il quotidiano. L’inverno è arrivato e con esso anche i primi freddi e il gas metano che brucia nelle caldaie per riscaldare casa. "Dopo i mutui e i prestiti vanno considerati i costi di bollette, a cui sarà destinato ben il 24,60% dell’importo totale". Anche qui assistiamo a un rialzo perché secondo l’associazione nel 2019, prima di covid e guerre, questa si fermava al 22,2%. "Altra voce con un peso importante è quella relativa alle tasse con il 12,1%". Ma a pesare ancor di più è l’assicurazione auto. Quando si rinnova l’assicurazione per il veicolo ci si ritrova con un prezzo che aumenta rispetto all’anno precedente. Così la scadenza di fine anno diventa sempre più pesante. L’assicurazione erode il 14,8% della tredicesima. A chiudere la lista delle spese sono i vari aumenti dei prezzi che si portano via il 9,70 delle tredicesime.

"Appare evidente che quello alle porte rischia di essere un Natale molto freddo sul fronte dei consumi e dei regali. Per questo continuiamo a sostenere che il trimestre anti inflazione non basta. Per restituire capacità di acquisto alle famiglie è necessaria la riforma delle aliquote Iva, quella degli oneri di sistema in bolletta e il prolungamento del mercato tutelato dell’energia (gas e luce), per non esporre i cittadini a ulteriori aumenti".

Andrea Oliva