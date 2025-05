Benessere a misura d’uomo. Lo stress si scioglie al sole: "Qui si respira la serenità"

Rimini si è guadagnata un posto speciale nella classifica delle città italiane dove si vive con meno stress. Non si tratta di una percezione romantica legata al turismo o ai tramonti sul mare, ma di una valutazione scientifica condotta da Unobravo, nota piattaforma di psicologia online, che ha coinvolto esperti della salute mentale per redigere una graduatoria delle città italiane più "rilassanti".

La ricerca si è basata su indicatori ben precisi: durata e flessibilità della giornata lavorativa, qualità dell’aria, presenza di spazi verdi, tempo medio impiegato per raggiungere il lavoro, luoghi di socialità, inquinamento acustico, condizioni climatiche. Insomma, tutto ciò che influisce – spesso silenziosamente – sulla salute mentale dei cittadini.

A guidare la classifica è Salerno, seguita da Messina, Foggia e Reggio Calabria. Quattro città del Sud, dove – a sorpresa per molti – i ritmi più lenti, il mare e la socialità diffusa sembrano rappresentare un autentico antidoto contro lo stress urbano. Rimini si piazza quinta, unica città del Centro-Nord a entrare nelle prime posizioni. E non è un caso.

Il merito, secondo lo psicologo riminese Donato Piegari, è di un insieme di fattori "visibili e invisibili": la vicinanza al mare, la tradizione turistica che ha forgiato una mentalità accogliente e aperta, e una città a misura d’uomo in cui la socialità è una componente essenziale. Ma la riflessione dell’esperto non si ferma ai dati.

"Rimini ha delle qualità innegabili – commenta Piegari – il mare, che da solo ha un effetto terapeutico riconosciuto, la presenza di eventi culturali, e un clima favorevole che permette alle persone di vivere molto tempo all’aperto. Ma non dobbiamo cadere nell’errore di pensare che questi fattori bastino".

Secondo lo psicologo, infatti, l’urbanistica moderna non può più essere concepita solo come progettazione tecnica degli spazi, ma deve includere lo studio dell’impatto psicologico degli ambienti urbani. "Le città devono essere pensate per il benessere delle persone, non solo per la funzionalità. Una strada, una piazza, un parco, non sono solo luoghi fisici: sono spazi di relazione, emozione, identità".

È qui che entra in gioco quella che Piegari definisce "psicologia urbanistica", una disciplina multidisciplinare che unisce saperi di psicologia, sociologia, architettura e pianificazione per costruire città in grado di supportare la salute mentale. Rimini, in questa prospettiva, ha un grande potenziale ma anche delle sfide da affrontare.

"La viabilità – prosegue – è uno dei nodi critici. Nonostante Rimini sia una città relativamente piccola, spesso presenta problematiche legate al traffico, alla carenza di parcheggi e alla difficoltà di spostarsi in modo fluido. E questo, per chi ci vive tutto l’anno, può aumentare ansia e frustrazione quotidiane".

Piegari sottolinea come sia fondamentale coniugare la vocazione turistica della città con i bisogni dei residenti. Una città che in estate raddoppia o triplica la sua popolazione deve essere pronta a gestire la pressione che ciò comporta in termini di servizi, spazi, qualità della vita. "Non possiamo applicare modelli standardizzati, copiare soluzioni da altre città pensando che funzioneranno anche qui. Ogni città ha una sua identità, e va rispettata".

Un altro aspetto cruciale per il benessere, secondo Piegari, è la promozione della socialità come struttura fondante dell’esperienza urbana. "La socialità non è un lusso. È un bisogno umano. Eventi culturali, luoghi di incontro, attività ricreative accessibili a tutti sono strumenti di prevenzione del disagio psicologico. Una città che investe su questi aspetti è una città che costruisce salute mentale".

Rimini, in questo senso, ha già molte carte in regola. "Occorre lavorare su mobilità sostenibile, spazi sicuri e inclusivi, accesso alla cultura, e soprattutto sulla partecipazione dei cittadini alle scelte urbanistiche. Solo così si costruisce una città non solo bella da visitare, ma anche da vivere ogni giorno".

Rimini, con il suo mare, la sua luce, la sua vivacità culturale e umana, dimostra che è possibile coniugare qualità della vita, turismo e benessere psicologico. Certo, le sfide non mancano. Ma la città può giocare una partita ambiziosa: diventare un modello di urbanistica "a misura di emozioni", capace di mettere al centro non solo l’efficienza, ma la felicità quotidiana delle persone. Con una visione attenta, inclusiva e partecipata, Rimini può non solo restare nella top five delle città meno stressanti d’Italia, ma anche ispirare tante altre realtà urbane. Perché vivere bene non è un lusso: è un diritto. E costruirlo insieme è la più bella delle scommesse.

Carlo Cavriani