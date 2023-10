Benessere delle donne. Valpharma fa squadra

Tre aziende, un unico Gruppo e quella sinergia che funziona a dovere. Tra i primi risultati di questa sinergia tra Valpharma San Marino, Valpharma International ed Erba Vita c’è la Linea Retard realizzata dall’azienda di Chiesanuova, di cui fa parte Happy Age Retard, l’integratore a 18 ore di rilascio modificato, a base di estratti di trifoglio rosso, cimicifuga e dioscorea, utili a contrastare i disturbi legati alla menopausa. Benessere al femminile e crescita nella qualità degli integratori, sono alcuni dei temi emersi durante l’incontro di ieri organizzato da Erba Vita alla clinica Domus Medica di San Marino. Incontro al quale hanno partecipato Alessia Valducci, chairwoman del gruppo Valpharma, Miriam Farinelli, direttore di Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di San Marino, Luigi Targa, direttore sanitario e responsabile del Centro di Medicina iperbarica della Domus Medica e Gabriele Di Vanni, responsabile Ufficio marketing & comunicazione di Erba Vita. "Erba Vita è un’azienda in crescita, sia in Italia che all’estero, e nel 2023 punta a raggiungere i 20 milioni di fatturato, grazie alla crescita costante degli ultimi anni – sottolinea Valducci – Quello che però mi rende particolarmente orgogliosa, oltre ai risultati economici, sono i frutti del lavoro in sinergia realizzato dalle tre aziende del gruppo, che hanno saputo applicare con grande professionalità la pluriennale esperienza nella tecnologia farmaceutica, rappresentata da Valpharma San Marino e Valpharma International, al mondo del nutraceutico, incarnato da Erba Vita". "Gli integratori oggi – spiega Farinelli – sono sempre più percepiti dai pazienti e dai consumatori come dei prodotti per la salute, con importanti benefici nella loro quotidianità. Happy Age Retard, in particolare, favorisce un maggiore benessere e una vita attiva nel periodo della menopausa, ma anche in quello che la precede". E proprio Happy Age Retard sarà "il protagonista dello spot televisivo che andrà in onda su alcune delle principali reti televisive nazionali, nella campagna che partirà il 22 ottobre prossimo e proseguirà fino al 3 dicembre", come annuncia Di Vanni, mostrando il video in anteprima.