Benessere e diritti degli animali Tutte le novità del canile ’Cerni’

Dal 2018 il canile Stefano Cerni di Rimini, gestito dalla cooperativa Sociale Cento Fiori, si occupa della salvaguardia e la tutela degli animali a quattro zampe. A partire da quest’anno il centro ha presentato diverse novità messe a disposizione alla cittadinanza tra cui l’apertura di un nuovo sportello dedicato al benessere e ai diritti degli animali e una maggiore apertura al modo social per l’aiuto al ritrovamento di cani e gatti.

"Con l’inizio della stagione e le vacanze estive l’abbandono è una pratica che purtroppo diventa abbastanza comune, con famiglie che fanno le valigie in un luogo di vacanza e magari lasciano il proprio cane da solo in mezzo alla strada", commenta l’assessore Francesca Mattei, con delega alla protezione degli animali del comune di Rimini. Negli ultimi anni infatti, è aumentata notevolmente l’attività sociale dell’allevamento di Stefano Cerni aiutato el ritrovamento di animali domestici smarriti grazie al supporto delle piattaforme social.

L’appello sulla gravità dell’abbandono rimane una tematica che va continuamente presentata e spiegata ai cittadini, infatti sarà il tema centrale anche nella Giornata Anti Abbandono Enpa ,proposta dal Canile San Salvatore, che si terrà sabato 1 luglio. Un incontro aperto alla cittadinanza che nasce con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sull’abbandono e sull’adozione consapevole, rispondendo alle domande e agli eventuali dubbi dei partecipanti, spiegando il corretto comportamento da adottare. Nell’ambito di questa iniziativa saranno presenti esperti tra cui la dottoressa Paola Calcagnini, che inaugurerà lo sportello per le segnalazioni a favore dei diritti degli animali e l’educatore ed istruttore cinofilo Giorgio Sabattini che parlerà di adozioni consapevoli. A seguire ci saranno delle visite guidate in canile per conoscere gli ‘ospiti pelosi’ del centro. "Desidero ringraziare in modo particolare i volontari e gli operatori del Canile di Rimini - conclude Francesca Mattei- per il costante lavoro e la professionalità degli operatori non solo per quanto riguarda la conoscenza tecnica della materia, ma anche per il loro operato guidato dall’empatia, la sensibilità e la capacità di affrontare situazioni difficili. Prima di condividere la quotidianità con un animale, che sia un cane o un gatto, bisogna riflettere e essere consapevoli della responsabilità a cui si va incontro, per assicurare una felice convivenza".

Marzia Versiglia