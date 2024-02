Beneventi è il nuovo vescovo di San Marino-Montefeltro

Domenico Beneventi è il nuovo vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro. Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di San Marino-Montefeltro presentata da monsignor Andrea Turazzi nominando al suo posto il reverendo del clero dell’Arcidiocesi di Acerenza, parroco e docente. Ieri lo ha reso noto un bollettino della sala stampa della Santa Sede, mentre in contemporanea nella Cattedrale di

Pennabilli dove erano stati convocati tutti i sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi e membri di vari ufficio pastorali e di curia, a dare l’annuncio è stato lo stesso monsignor Turazzi. A guidare la diocesi ora sarà monsignor Beneventi, 50 anni tra qualche giorno (è nato l’8 febbraio del 1974), originario di Castelmezzano (Potenza), nell’Arcidiocesi di Acerenza. Ha compiuto gli studi filosofico-teologici al seminario maggiore interdiocesano di Basilicata. È stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1999 per l’Arcidiocesi di Acerenza.

È stato vice-parroco, amministratore parrocchiale e parroco nella Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Laurenzana, Potenza (1999-2010). Ma anche direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile (2000-2003), docente di religione al liceo scientifico statale Galilei di Potenza (2004-2007). Nel 2008 e l’anno successivo è stato amministratore parrocchiale a Pietrapertosa, aiutante di studio presso l’Ufficio Cei di pastorale giovanile (2008-2013). Dal 2009, collaboratore nell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Cei; dal 2013, Parroco di San Nicola di Bari a Pietragalla, Potenza. Dal 2013 docente ordinario di Teologia pastorale, catechetica e pedagogia all’Istituto teologico di Basilicata, licenza in Teologia dell’Educazione (2016) e dottorato in Teologia pastorale (2018) alla Pontificia Università Lateranense di Roma.

Dal 2021, direttore Ufficio catechistico diocesano. Inoltre è membro dell’Istituto secolare dei sacerdoti missionari della Regalità di Cristo, formatore in didattica digitale e media education all’Istituto comprensivo di Pietragalla. Ma anche direttore dell’Ufficio pastorale giovanile diocesano, direttore Ufficio comunicazioni sociali diocesano, assistente unitario regionale di Azione cattolica e assistente diocesano per il settore giovani di Azione Cattolica. E per concludere assistente spirituale ed educatore professionale socio-educativo alla Comunità di recupero per tossicodipendenti Emmanuel di Siano. "Giungo dalla Basilicata – ha scritto nello scambio di saluti con il suo predecessore – per camminare con voi e continuare nel solco della millenaria tradizione della Chiesa".