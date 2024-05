Beneventi ricevuto dai Reggenti

Il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto a Palazzo Begni, in visita di congedo, Andrea Turazzi, vescovo emerito della Diocesi di San Marino e Montefeltro accogliendo per la prima volta ufficialmente, Domenico Beneventi, nuovo vescovo della Diocesi di San Marino e Montefeltro. Poi Beccari ha espresso sincera gratitudine sia "per l’azione pastorale che per l’opera costante di monito, e di sprone – ha detto il segretario di Stato sammarinese – che monsignor Turazzi ha offerto, negli oltre dieci anni di Ministero" e ha formulato al nuovo vescovo, "l’auspicio – riferiscono dagli Esteri – di porsi, in continuità con il predecessore. Da entrambi, è arrivata l’assicurazione di voler mantenere un rapporto sempre più vicino con la comunità, dei fedeli,". Entrambi, poi, sono stati ricevuti dai Capitani Reggenti.