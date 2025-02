Beni comunali: patto tra Comune e privati

Approvate dalla giunta le linee di indirizzo che definiscono le collaborazioni tra cittadini e Comune per gestire i beni comunali. Le piccole aree verdi individuate sono il Giardino dei glicini in viale Potenza, i giardini delle Beatitudini, in viale Cernobbio, di San Pio da Pietralcina, in viale Sondrio, del Salento, in viale Cosenza, Locri e Amantea, nonché le aree verde dei viali Casella, Matera e Moliterno e di viale Oglio, il giardino della Lomellina in viale Lodi e il parco Sette nani in viale Crotone. Le attività comprendono cura e decoro delle aree con sfalcio dell’erba, pulizia e presidio.