Beni durevoli in Emilia-Romagna. Guidiamo la crescita dei consumi

Nel 2024 Rimini si è distinta come la provincia dell’Emilia-Romagna con la crescita più marcata nei consumi di beni durevoli, registrando un +7,1% rispetto all’anno precedente, il sesto incremento più alto a livello nazionale. Secondo l’Osservatorio annuale Findomestic, la spesa complessiva ha raggiunto i 437 milioni di euro, confermando un trend positivo trainato in particolare dalla mobilità.

Il comparto automobilistico è il vero motore della crescita: le famiglie riminesi hanno speso 108 milioni di euro sia per le auto nuove (+12,8%, miglior dato regionale) che per quelle usate (+11,8%), superando ampiamente la media nazionale. Anche il mercato dei motoveicoli mostra un forte dinamismo con una spesa di 29 milioni di euro, in crescita del 16,3%, tra le migliori performance dell’intera Italia.

Tuttavia, nonostante il record di crescita, Rimini rimane la provincia con la spesa media per famiglia più bassa della regione: 2.846 euro, anche se in aumento del +6,5%, la variazione più alta in Emilia-Romagna. Questo dato testimonia un recupero in atto, probabilmente favorito dalla ripresa del turismo e da un rinnovato interesse per la mobilità privata.

Per quanto riguarda i beni per la casa, i consumi si mantengono contrastanti. Positivi i risultati degli elettrodomestici, con 38 milioni di euro spesi e un incremento del +6,9%. Stabile, ma in leggera contrazione, il segmento dei mobili (-0,8%, 100 milioni), mentre scendono i consumi nell’elettronica di consumo (-0,5%, 8 milioni) e nell’information technology (-3,4%, 13 milioni). In controtendenza la telefonia, che sale dello 0,7% raggiungendo i 33 milioni di euro.

Nel complesso, Rimini si conferma una realtà dinamica, in cui il comparto mobilità gioca un ruolo chiave nella ripresa dei consumi durevoli.