Benjamin si è messo all’Opéra "Nella danza esprimo me stesso"

Il body da ballerino e la maglietta aderente che definisce la silhouette slanciata sotto uno sguardo in cui si vede tanto futuro. Nella ‘dance valley’ riminese, Benjamin Imerovski ci è nato. Si esprime già come un adulto ma tal volta preferisce comunicare col corpo. Perché in lui una frase da spiegare, un semplice no o un sì, sono anche (e soprattutto) un passo di danza. Il corpo, d’altro canto, è la materia di studio che gli consente di trasformarsi in arte vivente. Benjamin Imerovski, 15 anni, è un danzatore classico e contemporaneo, che stupisce e intriga tutti per il suo talento. Riminese, ma di famiglia macedone, Benjamin non a caso è entrato ufficialmente nella scuola di ballo dell’Opéra di Parigi lo scorso anno. Fra i candidati del Concorso Nureyev, la cui sera di gala è prevista stasera al Galli, ci sono lui e altri 19 danzatori.

Cosa sopravvive in lei di quelle che sono le sue origini balcaniche?

"Ho sempre vissuto in una situazione in cui mi sentivo di avere una tradizione un po’ diversa rispetto ai miei coetanei".

E da Rimini poi lei è partito, quando è volato a Parigi?

"Ci sono arrivato lo scorso settembre ed è stupendo".

Cosa si aspetta dal Concorso Nureyev?

"È un concorso che offre davvero tanto perché ci sono le étoile di Parigi, loro hanno molta esperienza e hanno ballato con i più grandi ballerini in uno dei teatri più grandi al mondo".

Quanto c’è da imparare?

"Sono sempre pronto a ricevere consigli. Ogni consiglio va bene, a livello tecnico e di testa".

A Rimini dove ha studiato ballo?

"Io andavo alla scuola Aulòs Danza. Ho iniziato alle elementari quando facevo gli spettacoli a fine anno, è la direttrice Marina Salvatore che mi ha convinto ad andare nella sua scuola e cominciare a ballare. All’inizio ci ho messo un po’ a convincermi, ma dopo un paio di anni sono andato".

Lei danza sia classico che contemporaneo, cosa si aspetta dall’evoluzione della danza, come diventerà fra 20 anni?

"Spero che la danza si espanda di più fra i ragazzi giovani perché secondo me ci sono ancora degli stereotipi, anche se io personalmente non li ho mai vissuti. I miei amici mi hanno sempre supportato e trovavano il mondo della danza interessante, ma non è così in tutte le parti d’Italia. La danza classica rimarrà quello che è sempre stata, ma sarà la bravura a livello tecnico ad aumentare, mentre nella contemporanea ci sarà certamente un’evoluzione".

Andrea G. Cammarata