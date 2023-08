Bennato, cuore romagnolo "Vedi Napoli e poi muori Ma se vieni a Rimini risorgi"

di Manuel

Spadazzi

È la sua estate italiana. Girando le piazze di mezz’Italia. Saltando da un palco all’altro. Se vedi Napoli e poi muori, "vieni in Romagna e risorgi". Edoardo Bennato, l’eterno ragazzo di Bagnoli (che ha compiuto da poco 77 anni, ma se ne sente 55), è in tour da giugno e la sta toccando con mano, questa strana estate italiana. Turisti in calo quasi ovunque a causa del caro-prezzi. Ma anche la Romagna va verso il Ferragosto pagando ancora gli effetti dell’alluvione di maggio.

Invece a Napoli questo sembra l’anno del boom in turismo…

"Piano, piano... Per me Napoli resta la città più bella del mondo, ma di problemi ne abbiamo tanti e ne avremo sempre più. Il nostro paese pare impossibile da governare. Restiamo intrappolati nella dicotomia tra destra e sinistra, tra i fascisti e i comunisti. E purtroppo l’Italia di Napoli e Catanzaro è molto diversa da quella di Bolzano o della Romagna. Ma io continuo ad avere un sogno".

Quale?

"Facciamo venire i bagnini di Rimini a Bagnoli. In due o tre mesi sistemano tutto e ne fanno una grande meta turistica. Invece oggi cos’è Bagnoli? Lo stabilimento dell’Italsider ha chiuso trent’anni fa, ma dopo tanto tempo non siamo stati ancora capaci di rilanciare il turismo. Mi spaventa questa distanza tra il nord e il sud, che aumenta ogni ora, ogni giorno".

Anche in Romagna quest’anno non tira una gran aria, per il turismo…

"Ma i romagnoli hanno reagito alla grande anche all’alluvione. Proprio come avevano fatto dopo le mucillagini, quando si erano riorganizzati e avevano rialzato la testa senza attendere l’aiuto di Roma. Questione di attitudine e di latitudine, tornando al discorso di prima: l’atteggiamento dei romagnoli è la loro forza".

Lei i romagnoli li conosce bene: ha anche una casa a Montefiore. Ci torna spesso?

"Sì. A Montefiore passo ore e ore a zappare, a sistemare gli ulivi: è la mia palestra. E quando vado al mare, esco con il windsurf o il pattino. Anche mia figlia Gaia si diverte un mondo quando la porto in Riviera. Veniamo tutti insieme, con la mia compagna, i nonni di Gaia".

Va ancora in windsurf, alla sua età?

"Assolutamente. Una quindicina di anni fa ho salvato un bagnante… Ero nella zona del Marano, a Riccione. A un certo punto ho visto una donna e sua figlia che si sbracciavano e, poco distante da loro, un uomo che annaspava in acqua. Gli sono andato incontro e l’ho fatto aggrappare alla tavola. A riva, il bagnino gli ha detto: te devi ringraziare quel ragazzo lì... e mi indicava sorridendo".

La Romagna è cambiata tanto rispetto ai primi anni in cui ha iniziato a frequentarla: in meglio o in peggio?

"Diciamo questo: tra alti e bassi, c’è stato indubbiamente un miglioramento della qualità della vita. Penso a Rimini, con il suo lungomare pedonalizzato, le sue ciclabili, il suo rinato teatro Galli. C’è stata un’evoluzione. Tra l’altro ho un bel progetto per i ragazzi, dedicato alla musica di Rossini. Vorrei farlo proprio al Galli. Se il sindaco Jamil Sadegholvaad ci sta, sarà una bella sorpresa".

Tornando all’analisi di prima: la Romagna sa stare al passo con i tempi?

"Spesso li ha anticipati, i tempi. Non dimentichiamoci mai com’è nata l’industria del turismo in Romagna: i primi bagnini erano contadini e pescatori. E in tutti questi anni gli operatori del turismo hanno saputo mantenere questa saggezza contadina. È gente pragmatica. Come gli scandinavi. Poi, e lo dico da napoletano: ma come si mangia in Romagna?".

Cucina romagnola promossa, insomma?

"A pieni voti. Mia madre era brava ai fornelli, ma aveva dei problemi con il pesce. Io ho imparato a mangiare il pesce in Romagna. Il pesce e anche la pasta. Ricordo ancora quella volta che Giorgio Ghezzi portò me e Walter Chiari a mangiare in un chiosco, al porto di Cesenatico… Roba da pazzi".

Sono passati parecchi anni…

"Sì ma ancora oggi ci sono tanti ristoranti in Romagna che sono ai primi posti al mondo per come cucinano la pasta e il pesce. E io il mondo l’ho girato".

Notti magiche tra rock e sardoncini. È l’estate italiana di Bennato.