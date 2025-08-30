Bennato porta al parco l’Isola che non c’è. Musica e beneficenza per i più piccoli

Confronto senza acuti
30 ago 2025
DONATELLA FILIPPI
Domenica 7 settembre il Parco Ausa di Dogana si trasformerà in una coloratissima oasi di felicità con animazione e musica, per ospitare la terza edizione de L’Isola che non c’è, l’evento dedicato alla salute, alla felicità e al benessere dei più piccoli. L’iniziativa nasce con uno scopo ben preciso: quello di proporre un pomeriggio-serata a misura di famiglia e fornire un supporto concreto a chi sta attraversando un momento di forte difficoltà, la giornata sarà infatti occasione per una raccolta fondi a favore di associazioni benefiche ‘InSiamo’, ’Oceano blu’ e ’Hope4you’. Un evento completamente gratuito grazie alla sinergia attuata tra le istituzioni, il generoso contributo di 120 sponsor privati e il fondamentale apporto delle associazioni di volontariato.

Animeranno la giornata il Mago Gabriel e la magica Gilly con un laboratorio di magia per bambini ed adulti, Mago Fletcher, i Nasi Rossi, il Laboratorio Liluna, la musica dell’Istituto musicale sammarinese, e della San Marino Concert Band, Fluxo e tanti altri. Alle 17 spazio a un talk show moderato dal giornalista Roberto Chiesa, che vedrà la partecipazione di medici e professionisti. Momento clou della giornata, alle 21, sarà il grande concerto gratuito di Edoardo Bennato, sul palco con il suo ‘Sono solo canzonette tour 2025’, emozioni e allegria assicurate per un pubblico davvero di ogni età.

