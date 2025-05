Bennato riparte dalla ‘sua’ Riccione

Grande attesa a Riccione per Edoardo Bennato che oggi, alle 18,30 in piazzale Ceccarini, proporrà l’anteprima assoluta del suo nuovo tour Sono solo canzonette 2025, in partenza a giugno. Preceduto da un dejset, il concerto a ingresso gratuito si annuncia come una grande festa in overture del progetto Riccione Music City. Artista ribelle e anticonformista, apprezzatissimo dal grande pubblico, intreccerà le sue note tra rock e blues. L’impertinente Peter Pan, allergico a ogni etichetta, sovversivo della musica, provocatore, che ha scritto e composto assoluti capolavori diventati pietre miliari della musica italiana, proporrà in concerto un formidabile juke-box di vecchi e nuovi brani contraddistinti da uno stile e varie influenze che ne hanno fatto il capostipite di una genia di irregolari della nostra canzone. Al centro i temi a lui da sempre cari e attualissimi: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo. Il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia, tra irriverenti provocazioni e inconfondibili melodie che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo.

"La prima volta che arrivai a Riccione tutti la chiamavano ‘la Perla Verde dell’Adriatico’ e in effetti era, ed è tuttora, un posto magico – commenta Bennato –. C’è stato un periodo, tra la metà degli anni Ottanta fino alla metà degli anni Novanta, che quando finivo un concerto, di solito verso mezzanotte, anche se mi trovavo a 300 chilometri di distanza, venivo a Riccione con qualcuno della mia band. Tanto eravamo sicuri che almeno fino alle 6 del mattino era tutto aperto. Capitavo spesso nelle fantastiche discoteche del tempo, Peter Pan, Pascià, Cocoricò, Baia Imperiale, Byblos. Riccione e la Romagna sono posti inclusivi, dove l’ospitalità è regola non scritta. Fin dalla fine degli anni Settanta ho scelto questa terra come mia". Non a caso Bennato ha scelto di avere un suo ‘nido’ a Montefiore. Con lui il Comune di Riccione chiude il percorso musicale che ha animato i ponti di primavera con Ermal Meta, Sergio Cammariere, Amaro Freitas ed Enrico Rava.

Nives Concolino