Bentivoglio: "Vi racconto vizi e virtù degli italiani"

Con la Lettura clandestina di Fabrizio Bentivoglio si rialza a Riccione il sipario de "La bella stagione". Accompagnato dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti, il celebre attore, regista e sceneggiatore domenica (sipario alle 17 nella sala Granturismo, al palazzo del Turismo) omaggerà Ennio Flaiano proponendo una sua personale selezione di articoli scritti per giornali e riviste. Si tratta di testi satirici, divertenti e incredibilmente attuali che rimarcano i molti vizi e le poche virtù della nostra società.

Come nasce Lettura clandestina?

"E’ un progetto che viene da lontano, da un’idea nata tanto tempo fa e che si è concretizzata la scorsa estate per una fortunata coincidenza. Io e Spinetti lo abbiamo ripreso in mano, ci siamo scambiati dei file e ci siamo resi conto che i messaggi risalivano a undici anni fa. Curiosamente il progetto ha preso forma, senza che noi lo sapessimo, proprio l’anno scorso, nel 50esimo anniversario della morte di Flaiano. Ci è esploso tra le mani, tant’è che la prima dello spettacolo (prodotto da AidaStudio e con il coordinamento artistico di Elena Marazzita) è stata proposta con successo al Teatro della Pergola a Firenze".

Come ha scelto i brani? E cosa cercano di mettere in luce i testi scelti per lo spettacolo?

"La solitudine del satiro è l’ultimo libro sul quale Flaiano ha lavorato, nelle sue intenzioni voleva essere una raccolta di articoli che aveva scritto per Il Mondo e per il Corriere della Sera. Ccopre un arco di tempo molto ampio, perché va dal 1957 al 1972, anno in cui ha lasciato. Noi ne leggiamo sedici. La fase più difficile è stata proprio la scelta dei brani. L’intenzione era quella di far emergere l’interiorità di Flaiano e ,visto che la sua lingua era così meravigliosa da poter essere considerata quasi una musica, farla dialogare proprio con la musica per creare la migliore atmosfera e far recepire in pieno i significati".

I vizi e virtù raccontati da Flaiano allora, dopo mezzo secolo restano attuali?

"Sì, ed è sconcertante pensare che Flaiano abbia scritto queste cose 50 anni fa narrando un’Italia del tutto diversa da quella che viviamo noi. I nodi che tocca sono incredibilmente ancora lì".

Lo spettacolo proseguirà?

"Flaiano non invecchia, lo spettacolo è lo sposalizio di un pensiero altissimo con una lingua italiana perfetta e questo fa scaturire musica per le nostre orecchie".

Su cos’altro sta lavorando?

"Al cinema e in tv vedremo lavori realizzati uno o due anni fa. Il 30 marzo uscirà Il ritorno di Casanova, il nuovo film diretto da Gabriele Salvatores. Per la televisione ho girato invece un docufilm su Raul Gardini, per la regia di Francesco Miccichè, ma per questo non abbiamo ancora la data. Ho in mente di fare altre cose, ma a me piace sorprendere e farmi sorprendere".

