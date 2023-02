Benzina, prezzi poco trasparenti: arrivano le multe

Guarda della Finanza dai benzinai

Rimini, 4 febbraio 2023 – Prime multe contro i benzinai a Rimini. Fin qui sono state contestate dagli uomini della Guardia di finanza la mancata comunicazione dei prezzi al ministero, e l’irregolare esposizione dei prezzi stessi presso le stazioni di servizio. Sono tuttora in corso accertamenti delle Fiamme gialle, per verificare se la quantità del carburante erogato in alcuni distributori corrisponde a quella per quanto gli automobilisti hanno pagato.

I militari hanno messo in campo una vera e propria task force per i controlli sui benzinai. Un’attività intensificata dopo le disposizioni del ministero dell’Economia e gli esposti presentati in Procura anche a Rimini dal Codacons contro l’impennata dei prezzi dei carburanti, in seguito alla fine dello sconto sulle accise. Nelle ultime due settimane le Fiamme gialle hanno così passato al setaccio una quindicina di stazioni di servizio. Per un paio sono scattate le multe. In un caso, la sanzione (esclusivamente amministrativa) è stata fatta perché i prezzi non erano esposti regolarmente. Un altro distributore è stato multato perché non aveva comunicato (come prevede la legge) i prezzi aggiornati all’osservatorio del ministero. Non si tratta di ’furbetti’ che hanno speculato sui prezzi, ma le multe sono comunque pesanti: si va da un minimo di 500 euro a un massimo di 6mila .

«Purtroppo ci ritroviamo ancora una volta nell’occhio del ciclone, per colpe non nostre. Perché – ribadisce Ercole Gori, presidente provinciale di Faib (la federazione dei benzinai legata a Confesercenti) – l’aumento dei prezzi dei carburanti non dipende da noi. E molti distributori, se non offrissero anche altri servizi, sarebbero costretti a chiudere". Sui controlli, "ci sono sempre stati ed è giusto che vengano fatti, ma è chiaro che in questo momento l’attenzione verso noi benzinai è più elevata. Chiarito questo, sarebbe ora di rimettere mano alle norme. Parlo della comunicazione dei prezzi dei carburanti al ministero e dei cartelli che espongono i prezzi. Oggi in ogni stazione di servizio è una giungla di cartelli solo perché così ci impone la legge: basterebbe semplificare e ridurli, anche per dare modo agli automobilisti di orientarsi. Invece si rischia una multa da 1.032 per non aver aggiornato il prezzo di un cartello...".