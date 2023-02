Benzina, prezzi poco trasparenti Sanzionati altri sei distributori

Altre multe contro i distributori di benzina, in seguito alle verifiche svolte dalla Guardia di finanza. Da alcune settimane (l’abbiamo scritto) le Fiamme gialle di Rimini hanno avviato una serie di controlli a tappeto, in base alle disposizioni impartite dal ministero dell’Economia. Controlli mirati per accertare sia la corretta esposizione dei prezzi dei carburanti nelle aree di servizio, sia la tempestiva comunicazione al ministero dei prezzi stessi.

In questa prima metà del mese altri distributori del Riminese sono stati ’beccati’ dai militari della Guardia di finanza. Nella maggior parte dei casi, le violazioni accertate hanno riguardato proprio la non corretta esposizione dei prezzi nelle stazioni di servizio e il mancato aggiornamento (sui cartelli) dei prezzi stessi. In altri casi, le sanzioni sono scattate invece per la mancata comunicazione delle tariffe all’osservatorio prezzi del ministero. Le multe, tutte di tipo amministrativo, vanno da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 6mila. Negli ultimi quindici giorni altri sei distributori del Riminese sono stati multati dalla Guardia di finanza, dopo i due sanzionati alla fine di gennaio.

I controlli andranno avanti ancora per alcuni giorni, attraverso l’apposita task force formata dal comando provinciale di Rimini, che sta ispezionando - in media - almeno due o tre stazioni di servizio al giorno.