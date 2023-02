Berardi: "La banchina del porto è ancora rotta Un pericolo per i pescatori, va sistemata subito"

"E’ passato più di un anno da quando abbiamo denunciato i problemi legati alla banchina rovinata del porto lato Bellaria. Ancora non è stato fatto niente. Ci sono pezzi di cemento staccati, buche, tubi arruginiti che escono dal pavimento". I pescatori bellariesi che lavorano al porto canale tornano a lamentarsi della situazione degrado. "I marinai, i cozzari, i vongolari – attacca Alessandro Berardi della lista Civici per BIM – sono molto arrabbiati perché ci sono dei veri problemi di sicurezza sulla banchina". In parte è ancora rotta e rovinata, con il porfido sbriciolato. "Il Comune aveva promesso – ricorda il consigliere comunale – che il danno sarebbe stato riparato con il dragaggio al porto, la scorsa primavera. Ma siamo arrivati a febbraio 2023 e ancora nulla. Si sono rovinate anche le barche. L’assessore Adele Ceccarelli aveva detto, cinque mesi fa, che avrebbe riqualificato tutto e messo in sicurezza, per pedoni e pescatori. Nulla è stato fatto. La banchina è pericolosa ed è un scempio". Secondo Berardi "già c’era poco entusiasmo tra i pescatori per i nuovi arredi, che li hanno penalizzati e hanno ridotto i loro spazi di lavoro. Continuare a vedere la banchina ridotta in quel modo, testimonia il fatto che non c’è interesse a riqualificare davvero tutta la zona portuale. I marinai continuano a ripetere che con questo nuovo porto le loro attività sono state compromesse, e che non c’è dialogo con l’amministrazione. Così i disagi aumentano e il degrado è ovunque".