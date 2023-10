Berardi presenta il parco del ciclisti

A Sant’Ermete l’ex patron della Scrigno Giuseppe Berardi realizzerà finalmente il sogno: un grande parco dedicato allo sport, con un circuito ciclistico di alto livello che potrà ospitare gare e allenamenti, campi da padel (coperti), uno per basket e pallavolo e un’accademia sportiva. Il tutto su un’area di 22 ettari, in cui ci saranno anche un bar ristorante e 500 parcheggi. Il progetto verrà illustrato domani sera dai tecnici di Berardi, all’incontro pubblico organizzato dal Comune coi residenti di Sant’Ermete. Incontro che si terrà (alle 21) la sede della Scrigno, in cui la sainda Alice Parma e gli assessori Pamela Fussi e Filippo Sacchetti parleranno anche di un altro importante intervento: il futuro percorso ciclopedonale di via Casale.