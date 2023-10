Berberè apre nuovo locale e cerca pizzaioli e camerieri

Per l’apertura del nuovo locale nel centro storico di Rimini (via Tempio Malatestiano) la catena di pizzerie Berberè sta cercando sei persone in possesso della qualifica di pizzaiolo e sei camerieri di sala per svolgere il servizio ai tavoli. Per tutti i candidati che verranno selezionati si prevede una formazione interna e bonus al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Si richiedono domicilio in zona; esperienza, anche minima, nelle mansioni di interesse; attitudine al lavoro in squadra; buona comunicazione; disponibilità al lavoro su turni. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno su turni spezzati e con un giorno di riposo settimanale a rotazione. Il contratto di assunzione sarà a tempo determinato a partire da metà novembre. Questi annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’, per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.