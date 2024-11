Eleonora Bergamaschi resta alla guida del Palas. Ieri scadeva la proroga al mandato concessa dalla sindaca Daniela Angelini alla fine dello scorso anno, in attesa di capire cosa fare in futuro del Palazzo dei congressi.

La nomina. Alla giunta non interessa un semplice cambio al vertice. In altre parole in maggioranza non si è scatenato il toto nomi per indicare un successore alla carica di amministratore unico della New Palariccione. E Bergamaschi per ora resta al suo posto.

Il tavolo. I lavori fatti nei mesi scorsi dal tavolo che vedeva partecipare diversi membri indicati dalle forze politiche di maggioranza aveva come obiettivo quello di indicare lo sviluppo futuro della struttura congressuale. Come ha detto in più occasioni la stessa amministratrice unica, Eleonora Bergamaschi, il Palas non è un semplice contenitore per congressi. Nel corso del tempo il ruolo della struttura nel contesto cittadino si è modificato diventando un contenitore cittadino nel vero senso della parola, ospitando eventi pubblici, serate, iniziative, ed essendo anche un partner per le attività private che qui hanno trovato un alleato.

Struttura datata. Come detto in principio, è passato del tempo dal taglio del nastro, e il Palas sta viaggiando vero i suoi primi venti anni. Una constatazione che ha convinto la maggioranza a prevederne anche una rifunzionalizzazione. Non pare un caso che da tempo ormai l’amministratrice Bergamaschi rivendichi la necessità di implementare la struttura con impianti che generino energie alternative, ma anche con investimenti che ne possano migliorare i servizi.

Cambio politico. Le valutazioni ad ampio spettro sul futuro della struttura hanno messo in secondo piano un’eventuale successione di matrice politica alla guida del Palazzo. Così sono rientrati, per il momento, i timori di parte della maggioranza non targata Pd nel vedere al tavolo di discussione sul futuro del Palas le referenti dei dem, Sabrina Vescovi e Sara Cargnelli. Quest’ultima per altro, essendo consigliere comunale, non potrebbe essere nominata per regolamento alla guida della società partecipata dal Comune.

Il nuovo brand. In maggioranza hanno deciso di prendere tempo in attesa del rapporto che dovrebbe presentare Kpmg, l’agenzia che sta lavorando al futuro del brand Riccione. Quando la giunta avrà in mano lo studio di Kpmg, potrà decidere la strada da percorrere per la nuova strategia turistica, e nel percorso una parte importante la ricoprirà il palazzo dei congressi.

I tempi. Lo studio di Kpmg arriverà in municipio tra la fine dell’anno e l’inizio di gennaio. Poi andrà impostata la nuova strategia turistica. Solo a lavori avanzati si potrà riparlare della guida del Palas e di cosa farne, se un normale avvicendamento, una riconferma o ricorrere a un manager di settore. Fino ad allora, e passeranno diversi mesi, Eleonora Bergamaschi rimarrà amministratore unica.

Andrea Oliva