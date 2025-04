"Bergoglio aveva uno stile molto sobrio. L’ho vestito fin dalla messa di inizio pontificato"

Filippo Sorcinelli è il sarto dei due Papi. Ha cominciato a confezionare abiti e paramenti sacri con suo atelier Lavs a Santarcangelo per Benedetto XVI. Una collaborazione proseguita con l’avvento di Francesco. "Abbiamo iniziato – spiega – a lavorare per lui fin dal suo insediamento realizzando l’abito e i paramenti indossati da Papa Francesco per la messa di inizio pontificato". Da allora "siamo stati scelti tante altre volte per vestire Bergoglio. Sono nostri anche gli abiti sacri che ha indossato in Indonesia durante il suo ultimo viaggio apostolico, lo scorso settembre". Sorcinelli non ha conosciuto Bergoglio di persona. "Papa Francesco dava indicazioni tramite l’ufficio delle celebrazioni liturgiche. Abbiamo imparato a conoscerne i gusti: aveva uno stile sobrio e voleva abiti e paramenti in sintonia con la sua cultura e le sue origini".