Bergonzoni poi Capossela Decolla la festa della Libertà

La Liberazione diventa una festa e la sindaca invita gli operatori a viverla. Il lungo ponte metterà in serie la giornata mondiale della Terra il 22 aprile, con lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni, la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore il giorno successivo con l’esibizione di Vinicio Capossela, infine Caro Greppi il 24 anticiperà la Liberazione. Tutto questo ri riassume nella Festa della libertà, come l’ha ribattezzata l’amministrazione comunale, che avrà il suo fulcro in piazzale Ceccarini. Una serie di eventi che necessitano del coinvolgimento del pubblico, e dunque degli operatori. La sindaca ha scritto una lettera aperta ad associazioni, comitati, club di prodotto e in generale a tutti gli operatori della città per invitarli alla prima edizione della Festa della libertà e al picnic del primo maggio. I due ponti molti vicini vedranno il Comune impegnato anche con gli eventi in occasione della festa dei lavoratori. Il tema del ponte sarà lo stare assieme. Il picnic del primo maggio vuole essere un momento di festa cittadina da vivere a Villa Lodi Fè. Qui saranno allestiti lo Smanèt e la Bottega culturale, e si terrà il concerto di Lucilla dedicato ai bambini seguito dal concertone con le band storiche e quelle giovanili di Riccione. Ci sarà anche un momento di approfondimento e riflessione sul tema del lavoro.