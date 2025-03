Berlini nuova presidente di Cna: "Pesano bollette e inflazione"

Nuovo presidente per la Cna di Santarcangelo. E al timone sarà ancora una donna. Dopo Adriana Pellegrini, titolare della trattoria del Passatore, che ha guidato per 8 anni Cna, tocca a Lorenza Berlini, della Primopiano viaggi. L’elezione del nuovo direttivo è avvenuta nell’assemblea di lunedì, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Luca Paganelli, che hanno fatto il punto sui cantieri in corso e sul futuro della Buzzi. Si è parlato tanto di inflazione, bollette e carenza di personale, e anche della capacità di resilienza delle imprese di Santarcangelo e dello stato di salute dell’associazione. A Santarcangelo la Cna vanta 366 imprese associate, in aumento del 4,1% nell’ultimo anno. Il nuovo direttivo della Cna è formato da Berlini (presidente), Adriano Castellani (vicepresidente) e dai consiglieri: Ersilia Capanna, Nives Pozzi, Dario Garattoni, Gianluca Fabbri, Antonella Masciotta, Marco Brussolo, Claudio Zamagni, Riccardo Ricci, Federico Vandi, Italo Piscitelli, Remo Maria Felice Vigorelli, Marco Garattoni, Adriana Pellegrini.