Berlusconi, l’omaggio e i veleni Minuto di silenzio in consiglio La Lisi: "Oltraggio a noi donne"

Un minuto di silenzio con fuga. Martedì a Rimini, all’inizio del consiglio comunale la presidente Giulia Corazzi chiede un momento di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. E in quel momento Gloria Lisi prende e se ne va dall’aula. Per spiegare in serata su Facebook: "Si sono alzati tutti e io, l’ammetto, mi sono trovata talmente a disagio che mi sono fiondata fuori dall’aula in un microsecondo". Poi l’attacco alla presidente Corazzi: "Avrei anche potuto immaginare che una richiesta del genere fosse arrivata da un consigliere di un partito di centrodestra, ma che arrivasse dalla presidente del consiglio è stato così assurdo che non sono neanche riuscita a intervenire per dichiarare la mia contrarietà. Questa per me non è essere di sinistra". Il motivo della fuga è presto spiegato: "Alzarsi in piedi per un uomo che ha sempre utilizzato le donne a suo piacimento e ha veicolato come normale il messaggio di poter pagare i corpi delle donne trattati come merce, è stato uno spettacolo vergognoso e indecoroso". La Lisi rivendica "i miei valori femministi e di libertà di opinione". Anche la Sinistra italiana prende la scia con il coordinatore provinciale Fortunato Stramandinoli che definisce il lutto nazionale "eccessivo".

Dal centrodestra ribatte Carlo Rufo Spina, consigliere di Fratelli d’Italia con un passato in Forza Italia: "Conformemente al lutto nazionale decretato dal governo, la presidente del consiglio ha correttamente omaggiato con un minuto di silenzio la scomparsa del senatore Silvio Berlusconi. Spiace constatare le solite polemiche. Chi, per legittima ancorché assurda protesta, non ha voluto presenziare lo ha fatto liberamente. Ma per favore non dite che il minuto di silenzio doveva essere ‘concordato’ o, peggio, ‘oggetto di voto’. Un consiglio comunale è un organo istituzionale pubblico e se il governo nazionale decreta il lutto nazionale, il Comune ne prende doverosamente atto. Ricordo che il Presidente della Repubblica Mattarella ieri ha partecipato, insieme ad altri capi di stato e governo esteri, ai funerali di Stato di Berlusconi". Ieri a Milano ai funerali c’erano diversi riminesi. Tra loro Giorgia Venturini, conduttrice Mediaset il cui nome circolò anche per la segreteria del Cavaliere, e Gianfranco Santolini, consulente di Berlusconi per i processi ’Ruby ter’. Presenti, per le loro cariche istituzionali, i Capitani reggenti di San Marino Alessandro Scarano e Adele Tonnini, così come Emma Petitti, presidente dell’assemblea regionale.