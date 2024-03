Bernal, il re del flamenco sbarca in Riviera

Il teatro della Regina di Cattolica domani sera alle 21 ospiterà Sergio Bernal, star internazionale del balletto classico e del flamenco. Considerato dalla critica l’assoluto protagonista della danza spagnola dei nostri giorni, porterà sul palco un esclusivo spettacolo, Una noche con Sergio Bernal. sotto la direzione artistica di Ricardo Cue. Ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano, si dipana tra vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois. Per l’occasione il re del flamenco sarà accompagnato da due straordinari danzatori, Cristina Cazorla e José Manuel Benitez, e tre validissimi musicisti, Daniel Jurado, chitarra, Paz de Manuel, cantaora, Javier Valdunciel, percussioni. Già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, l’artista nel teatro cattolichino terrà una delle due date previste in Emilia-Romagna. Attesissima la sua performance. Bernal, che con il suo originale stile intreccia più linguaggi, porta in scena la forza della tradizione spagnola e la luminosità del balletto classico, fondendo eleganza e vigore. Tra le sue singolari coreografie, come El ultimo encuentro e l’assolo El cisne di Ricardo Cue, con musica di Camille Saint-Saëns, emergono l’inedita versione del Bolero di Maurice Ravel e il celebre Zapateado creato da Antonio Ruiz Soler sulla musica di Pablo de Sarasate.

Il celebre danzatore e coreografo spagnolo, nato a Madrid nel 1990, si è esibito nei più importanti galà di danza dell’intero pianeta ed è acclamato non solo dai critici, ma anche da personaggi di primo piano come il regista Pedro Almodovar. È ospite fisso di Les Étoiles di Daniele Cipriani e nel 2023 è stato vincitore del premio Danza&Danza come miglior ballerino internazionale, un riconoscimento che si è aggiunto ai tanti e prestigiosi ricevuti nella sua carriera. Ammesso al Real Conservatorio de Madrid nel 2002, ha cominciato a danzare fin da giovane con diverse compagnie, finché sei anni dopo, come primo ballerino, è entrato a far parte della Compañía de Rafael Aguilar. Al suo attivo numerose collaborazioni con artisti di grido, finché nel 2019 ha fondato una sua compagnia con con Ricardo Cue.

Nives Concolino