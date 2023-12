Bernardi: "In Spagna ho trovato la mia stella"

È andato via da Villa Verucchio a 26 anni. In tasca un sogno, diventare uno chef d’alta cucina, e nel cuore un desiderio: sentirsi dire dal padre che qualcosa di buono in fondo l’aveva combinato anche lui. Sono passati 20 anni e Ferdinando Bernardi può dire di essere riuscito in entrambi gli intenti. Residente da tempo in Spagna, figlio di Pino, il patron del mitico dancing ‘La tramontana’ di Verucchio, si è appena appuntato sul petto la stella Michelin, assegnata al ristorante da lui aperto due anni fa a Benissa, località nel cuore della Costa Blanca, vicino Alicante.

Bernardi, che cosa ha provato quando ha saputo di essere entrato nel gotha della ristorazione internazionale?

"Un’emozione immensa. Ho investito tutte le mie energie e risorse in questo posto. La stella è un riconoscimento al lavoro fatto finora e, contemporaneamente, un punto di partenza. I progetti sono tanti, questa zona ha un potenziale enorme ed è ancora poco valorizzata dal punto di vista enogastronomico. Intendo crescere ancora, proteggendo sempre l’eccellenza".

Com’è approdato in Spagna?

"Da quando sono andato via da casa ho viaggiato senza sosta, dalla Thailandia a Londra, dalla Francia agli Usa. Nel 2015 sono arrivato qui e mi sono innamorato subito di questo angolo di costa, affacciato sul Mediterraneo con un microclima ideale: tanto che lo chiamano la Toscana spagnola".

Cos’è successo poi?

"Un imprenditore era in cerca di uno chef per affidargli un ristorante e ho accettato la proposta: il locale, già stellato, si chiamava Orobianco. Sono rimasto lì 6 anni, poi ho capito che ero pronto per mettermi in gioco da solo e nel 2021 ho cercato un locale che facesse al caso mio".

È nato così il suo ristorante Casa Bernardi.

"Sì. Il nome è un omaggio alla mia famiglia: a mio padre Pino, a mio zio Stefano, che ha dato vita alla famosa catena delle gelaterie Il Pellicano, a mio zio Claudio Moras, anche lui un famoso chef. Tutto quello che so di questa professione l’ho imparato da loro – e dal mio mentore, Emanuele Barberini".

I giudici della guida hanno apprezzato – si legge nella recensione – le lasagne al nero di seppia e gli spaghetti alla carbonara. Che tipo di cucina propone?

"La definisco una cucina di prossimità: l’identità è italiana, ma ho scelto di usare solo prodotti e ingredienti locali, che compro dai fornitori della zona, o al mercato rionale. Spesso vado a pescare con i pescatori di qui".

Cosa le dice ora suo padre? È fiero di lei?

"Non me l’ha mai detto apertamente, ma credo che da giovane mi considerasse la pecora nera della famiglia. Oggi mi dice che sono in gamba".

Maddalena De Franchis