Bersani e i 300 al Fulgor a sostegno della Petitti

Pierluigi Bersani, ex segretario Pd, è stato accolto l’altra sera con un caloroso abbraccio al Cinema Fulgor di Rimini, dove oltre 300 persone lo hanno applaudito per il sostegno alla candidatura di Emma Petitti nelle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Petitti, attuale presidente dell’Assemblea legislativa, ha presentato temi chiave, tra cui la necessità di coinvolgere i giovani e combattere l’astensionismo. Bersani ha sottolineato la difesa della sanità pubblica e ha proposto un “referendum sulla cittadinanza,” criticando le politiche della destra. "In Emilia-Romagna abbiamo imparato che se guardi la società con gli occhi di chi sta peggio la fai migliore per tutti". Per quanto riguarda i giovani: "Se non li vediamo venire da noi, andiamoli a cercare da loro. La speranza è il voto dei giovani che ha scelto in maggioranza, dati alla mano, il centro sinistra".

L’incontro si è concluso con un appello al voto: "Il 17 e il 18 si vota Pd e si vota Emma Petitti, e qualcosa succederà".