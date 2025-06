Bertazzoni all’asta per 6,2 milioni

L’ex colonia Bertazzoni va all’asta per un valore di 6 milioni e 200mila euro. Ad approvare la procedura di alienazione dell’immobile è stata l’amministrazione comunale. D’ora in poi i soggetti privati che vogliano rilevarla potranno farsi avanti.

Nel complesso, considerando l’edificio della ex colonia e le pertinenze che insistono nel medesimo lotto posto nella zona di spiaggia, si arriva a un totale di 4.900 metri quadrati di superficie utile. L’area del lotto è di 8mila metri quadrati, di cui 6mila liberi.

Chi acquisterà l’immobile potrà trasformarlo in un condhotel, ovvero in una struttura in parte ricettiva e in parte appartamenti da rivendere. Per gli investitori una buona notizia arriva dal fatto che la "Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini con nota protocollata 1663 del 30.01.2025 – è scritto negli atti comunali – ha confermato che non è necessario avviare un nuovo procedimento di verifica dell’interesse culturale, restando infatti valido il provvedimento finale del 2011 che ha escluso l’interesse culturale". Dunque basterà l’autorizzazione paesaggistica.

La superficie destinata ad appartamenti potrà arrivare a 1.960 metri quadrati.