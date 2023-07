Berti e Mularoni dettano la linea "Snelliamo Pa e liste d’attesa"

Snellire la Pa e rivedere i tempi di attesa della Sanità. Sono queste le prime cose da fare messe in agenda dai nuovi segretari di Stato a Interni e Sanità, rispettivamente Gian Nicola Berti e Mariella Mularoni. Prima la designazione da parte dei rispettivi partiti, Npr e Dc, poi il giuramento in Consiglio grande e generale. Fino ai primi obbiettivi da raggiungere. "Ringrazio i colleghi che mi hanno espresso stima e apprezzamento – dice il ministro Mularoni – Avanzeremo subito con provvedimenti urgenti. Sappiamo tutti quali sono le criticità della nostra Sanità. Soprattutto penso alle lunghe liste d’attesa delle visite specialistiche. La problematica del Cot (Centrale operativa territoriale, ndr), cercheremo di riorganizzare anche questo servizio con un rapporto più diretto tra medici e pazienti. Cercheremo di rispondere alle richieste e alle esigenze della cittadinanza".

Con un occhio "al contenimento della spesa – sottolinea il neo ministro alla Sanità – e alla riduzione degli sprechi. Queste sono le nostre principali direttive, naturalmente con il tempo, non tantissimo, che avremo a disposizione. Lavorerò all’atto organizzativo che era già stato abbozzato dall’ex collega Ciavatta e cercheremo di potenziare i servizi sanitari soprattutto nel settore oncologico. Settore che ha tantissime necessità. Proprio in questi giorni è entrato in servizio il nuovo primario".

Dalla Sanità si passa agli Interni, dopo i ringraziamenti naturalmente di rito. "Abbiamo trovato un clima costruttivo e sereno – dice subito il ministro Berti – Abbiamo una grandissima risorsa a San Marino che si chiama Pubblica amministrazione. Tutti si preoccupano del suo costo, ma penso che questo sia l’ultimo dei suoi problemi. La direttrice sulla quale dobbiamo lavorare, invece, è quella dell’efficentamento dei servizi. Porre al centro della Pa il cittadino come utente, come utilizzatore dei servizi. Ci sono delle difficoltà intorno a quello che io definisco un caos normativo. Potremmo nuovamente rendere comprensibile per il cittadino quanto lo Stato chiede al cittadino di rispettare. Quindi, leggi chiare". Sul tavolo c’è anche il rinnovo contratto pubblico Impiego.

Lo sa di certo bene questo il ministro Berti al quale, anche se il tempo a disposizione non sarà molto, non mancherà il lavoro da svolgere. Intanto, nei prossimi giorni, in quella che lui stesso definisce una settimana di orientamento, ha organizzato tutta una serie di incontri con Polizia Civile e Giunte di Castello. Al fianco dei nuovi ministri, nel consueto appuntamento settimanale con la stampa, ci sono i ‘vecchi’ segretari di Stato, Teodoro Lonfernini (Lavoro) e Massimo Andrea Ugolini (Giustizia).