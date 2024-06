Bertuccioli e Bordoni al rush finale. Per la festa si divideranno la piazza

Il Granaio dei Malatesta è pronto all’ultima settimana di campagna elettorale, per poi portare alle urne quasi 8.000 cittadini (7.841 per la precisione) in una sfida davvero accesa ed emozionante tra i due schieramenti di Michela Bertuccioli, vicesindaco uscente, sostenuta da una lista civica e dal centrosinistra, e Elisa Bordoni, consulente fiscale, sostenuta da una lista civica e dal centrodestra. Un finale che si annuncia caldissimo, anche in Piazza Silvagni, la piazza del paese, dove venerdì 7 giugno alle 20.30 è prevista la festa finale della lista ’San Giovanni Viva’ di Elisa Bordoni. A seguire venerdì, sempre nella stessa piazza, alle 21.30, si terrà invece quella di Michela Bertuccioli e della sua lista.

"È stata una campagna elettorale bella, intensa e arricchente – commenta Michela Bertuccioli, che questa sera (4 giugno) sarà anche a Pianventena alle 20.30 – settimane in cui abbiamo incontrato tantissimi cittadini, associazioni, professionisti, aziende e rappresentanti delle istituzioni, dai Comuni all’Europa. Incontri che fanno la differenza e che sono il metodo più efficace per esaltare il valore della partecipazione e per affrontare la complessità. Il modello partecipativo è lo strumento che ci contraddistingue e la necessità di prossimità degli interventi e dei servizi, alle persone e alle imprese: l’obiettivo che ci guida. Anche lo stile e l’approccio fanno la differenza: noi ci siamo concentrati sul racconto del nostro programma nato anche dal lavoro dei tavoli tematici con i cittadini".

Elisa Bordoni, dal canto suo, invece ribadisce: "La lista civica ’San Giovanni Viva’ ha fatto incontri sul territorio confrontandosi con centinaia di persone, che ci hanno dimostrato il loro sostegno. Questa sera saremo in via Al mare e giovedì 6 giugno in via Tombaccia. Riteniamo che questi incontri con i cittadini siano fondamentali per dare voce alle esigenze dei marignanesi che per troppo tempo si sono sentiti lontani dal palazzo comunale. La nostra campagna elettorale si concentra sulla partecipazione attiva di cittadini, abbiamo obiettivi concreti e realizzabili, abbiamo una visione proiettata al futuro, pensando a quello che sarà San Giovanni tra 10 o 15 anni. incrementando il territorio di servizi e sviluppando le potenzialità del territorio, a livello di imprese, adeguata viabilità e potenziamento dei servizi del centro urbano ma specialmente delle frazioni". Ancora pochi giorni, poi le urne decideranno chi fra Bertuccioli e Bordoni raccoglierà il testimone del sindaco uscente Morelli alal guida di San Giovanni.

Luca Pizzagalli