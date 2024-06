Bertuccioli sceglie la sua squadra: ecco la giunta. Gabellini sarà il vicesindaco, Cioppi alla cultura

La neosindaca Michela Bertuccioli ha assegnato a San Giovanni le deleghe agli assessori e consiglieri comunali (in foto). La carica di vicesindaco è stata riconosciuta a Nicola Gabellini, premiato dalle preferenze della cittadinanza (quasi 300 voti) per l’esperienza maturata nelle precedenti amministrazioni. A lui spettano le deleghe alle attività produttive e sviluppo economico, polo produttivo, scuola e servizi educativi, ambiente, polizia locale, personale, sicurezza, viabilità, sport, mobilità, trasporto pubblico locale, protezione civile. In Giunta ci sarà anche Francesca Pieraccini come assessora al Bilancio, partecipate, legalità, formazione e orientamento al lavoro; Leonardo Mariani assessore all’urbanistica, patrimonio, sostenibilità ambientale, ricerca finanziamenti nazionali e comunitari, verde pubblico e cura del territorio e Federica Cioppi alla cultura, politiche per la famiglia, turismo e marketing del territorio, comunicazione, digitalizzazione, associazionismo e volontariato. Spazio ai giovani in consiglio comunale: vista la conseguente rinuncia da parte di Leonardo Mariani e Federica Cioppi alla carica di consiglieri comunali, ci sarà l’ulteriore ingresso in Consiglio Comunale dei due giovani candidati della gruppo come Samuele Cinquilli, con delega a politiche giovanili, valorizzazione del patrimonio storico e turistico e Luca Gessaroli, con delega a diritti e pari opportunità. La Sindaca ha mantenuto la delega ai Servizi Sociali e a Salute e Benessere di Comunità.

lu.pi.